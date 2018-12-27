На «Яндекс.Музыке» появилась «Немузыка»

На «Яндекс.Музыке» открыли бета-версию раздела с аудиоколекциями, лайфхаками и подкастами.

Такой раздел был открыт специально для тех, кто постоянно находится в поиске новой информации и хочет получать ее в удобном формате. С помощью вкладки можно будет найти ответы на вопросы и получить рекомендации.

Поскольку подкасты, как пишет «Яндекс», переживают новый бум, то такие передачи появились и на этом сайте. Отмечается, что они могут быть разными – от выступлений одного человека, до коллективных обсуждений и интервью с гостями.

Кроме того, коллекция вскоре пополнится подкастами на английском языке.

Новый раздел «Немузыка» доступен пока в веб-версии и на мобильном сайте сервиса. В будущем он будет доступен и в приложении для iOS и Android.