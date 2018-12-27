ЦУП скорректирует орбиту МКС

Международная космическая станция сегодня должна приподняться над Землей на 1,15 километра. Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Операция по корректировке орбиты запланирована на сегодня, 27 декабря, 6.05 по московскому времени. Она проводится для того, чтобы создать необходимые баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12».

«В результате маневра средняя высота полета станции должна увеличиться на 1,15 километра и составить 405,7 километра», - цитирует представителя ЦУПа РИА Новости.

Корректировка будет проводиться с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-10», который сейчас пристыкован к станции. Установка должна проработать порядка 337 секунд.