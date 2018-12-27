На помощь хосписам в Подмосковье выделят почти 280 миллионов рублей

Власти Подмосковья в 2019 году планируют выделить из своего бюджета 279 миллионов рублей на развитие паллиативной помощи. Об этом заявил глава комитета областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«В Московской области сегодня действует 30 паллиативных отделений и 16 выездных патронажных служб, коек - 523», - цитирует Голубева телеканал «360».

Развитие данного вида помощи – одно из основных направлений, которое выделил для развития президент России Владимир Путин.

Под паллиативной помощью подразумевается подход, улучшающий качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с заболеванием, угрожающим жизни. Путем оказания помощи пациентам стараются облегчить их страдания, избавить от боли и других физических симптомов, а также оказать психосоциальную и духовную поддержку.