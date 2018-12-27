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«Яндекс» перестал выдавать сайт Telegram через поиск

Валентина Пескова
02:59 27.12.2018
При соответствующем запросе в поисковом ресурсе отсутствует ссылка на официальный сайт мессенджера.
«Яндекс» перестал выдавать сайт Telegram через поиск
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Поисковая система «Яндекс» исключила из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram. При вводе соответствующего запроса в поиск первой в списке стоит ссылка на сайт tlgrm.ru. Однако в поисковой системе Google ссылка на официальный сайт Telegram по-прежнему остается.

В самом «Яндексе» связали ситуацию с попаданием ссылки в реестр запрещенной информации, из-за чего произошло ее автоматическое удаление. Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России, однако у многих пользователей он до сих пор продолжает работать.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса», синхронизация с реестром Роскомнадзора происходит автоматически. По мере получения новых данных оттуда, ссылки на некоторые сайты убираются.

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