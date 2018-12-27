Ракета «Союз-2.1а» готова к запуску с космодрома Восточный

Государственная комиссия признала ракету «Союз-2.1а» готовой к заправке и запуску, сообщили в Роскомосе. Старт ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли, намечен на сегодня, 27 декабря.

«Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску, который запланирован на сегодня, 27 декабря, в 05:07 мск», - говорится на странице Роскомоса в Twitter.

«Союз-2.1а» должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6, а также 26 иностранных малых космических аппаратов. Его старт станет заключительным в российской пусковой программе на этот год.