Майли Сайрус тайно вышла замуж за Хемсворта

Певица Майли Сайрус тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта, о чем девушка сообщила в Instagram.

Спустя шесть лет после того, как стало известно об их помолвке, пара провела тайную церемонию в узком кругу друзей и родственников во Франклине в штате Теннеси. Об этом сообщил друг пары Конрад Карр, опубликовавший фотографии и кадры со свадебной церемонии. На них пара готовилась разрезать свадебный торт.

На фотографиях 26-летняя Майли была в платье цвета слоновой кости, а 28-летний Лиам в черном костюме с бутоньеркой.

Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», однако в 2013 году пара рассталась. Спустя три года Хемсворт и Сайрус снова возобновили свои отношения и певица надела на палец обручальное кольцо.