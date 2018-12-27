Ребенок в Тюмени ушел из дома из-за двойки в 35-градусный мороз

8-летний мальчик, житель Тюмени, без предупреждения ушел из дома к бабушке после того, как родители отругали его за полученную «двойку». Ребенок отправился на улицу, когда там был 35-градусный мороз.

По пути к бабушке мальчик пошел не по той дороге и заблудился. Тогда школьник зашел в ближайший подъезд, чтобы согреться, и провел там полночи. В 5 часов утра ребенок снова вышел на улицу, чтобы попытаться еще раз найти бабушкин дом. В это время его заметил идущий на работу местный житель. Выяснив, что мальчик заблудился и не ночевал дома, мужчина позвонил в полицию, пишет Znak.com. После этого он отвел мальчика в ближайший магазин, чтобы тот согрелся.

Неравнодушным жителем Тюмени оказался Владимир Турков, который получил за свой поступок благодарность и памятные сувениры от МВД по Тюменской области. А вот родителей школьника привлекут в административной ответственности.