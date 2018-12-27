Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в Кузбассе

В Междуреченске из-за невнимательности хозяйки в лифте жилого дома зажало собачий поводок, в результате чего он едва не задушил домашнее животное.

Женщина с собакой вошли в лифт и она не заметила, что кончик поводка оказался между дверями лифта. Когда конструкция тронулась, поводок потянул собаку вверх. Собака повисла под потолком лифта.

В этот момент лифт застрял, а хозяйке удалось удержать питомца на весу, чтобы поводок не задушил его. Пока они ждали ремонтников, и животное, и его владелица испытали сильный стресс.

Диспетчер «Союз лифта» отметила в интервью телеканалу «Июнь», что животных надо держать на коротком поводке в лифте, чтобы он ни за что не цеплялся.