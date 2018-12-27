Ведущие «Орла и решки» сообщили о закрытии шоу

Популярное телешоу «Орел и решка. Перезагрузка» закрывается. Об этом на официальной странице программы в Instagram сообщили ее ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

Как подсчитали Ивлеева и Ковалев, всего за время существования телешоу им удалось проехать около 15.382 километров и пережить 80 приключений.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!» - написали Анастасия и Евсей, выложив трогательный видеоролик.

Проект «Орел и решка. Перезагрузка» существовал с 2017 года. Первой парой его ведущих были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин. Позднее его сменил Евсей Ковалев.