Ведущие «Орла и решки» сообщили о закрытии шоу
Обновленный проект «Орел и решка. Перезагрузка» с ведущими Анастасией Ивлеевой и Евсеем Ковалевым просуществовал два года.
Фото: _agentgirl_ Instagram
Видео: orelireshka_official, Instagram
Популярное телешоу «Орел и решка. Перезагрузка» закрывается. Об этом на официальной странице программы в Instagram сообщили ее ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.
Как подсчитали Ивлеева и Ковалев, всего за время существования телешоу им удалось проехать около 15.382 километров и пережить 80 приключений.
«Когда-нибудь этот момент должен был настать. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!» - написали Анастасия и Евсей, выложив трогательный видеоролик.
Проект «Орел и решка. Перезагрузка» существовал с 2017 года. Первой парой его ведущих были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин. Позднее его сменил Евсей Ковалев.