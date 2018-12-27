Трамп заявил, что США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Американский президент Дональд Трамп, прибывший вместе с первой леди в Ирак, посетил с необъявленным визитом расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад.

Трамп заявил во время 20-минутной встречи с военнослужащими США, что страна не будет выводить свои войска их Ирака. По его словам, Вашингтон может использовать эту страну в качестве базы для действий в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.

В настоящее время на территории Ирака находится несколько военных баз США, то есть около 5 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС.

«Мы могли бы использовать это в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии... Если увидим, что с ИГИЛ* происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро, что они и не поймут, что произошло», - подчеркнул американский лидер.

По его словам, странам региона необходимо активизироваться и «взять на себя больше ответственности за свое будущее». При этом глава Белого дома отметил, что США собираются завершить процесс вывода войск, а турецкий лидер согласился ликвидировать «любые остатки» ИГИЛ* в Сирии.

Дональд Трамп в ходе визита встретился с послом США в Ираке, а также с командным составом.

Ранее сообщалось что 19 декабря американский президент Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ* в Сирии. После чего Вашингтон решил вывести свои войска из САР.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, которая запрещена на территории России.