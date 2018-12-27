Водитель такси зажал стеклом полицейского и протащил по дороге в Москве

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля такси марки Mazda 6, припаркованного на пересечении на проезжей части по улице Дыбенко, на требование полицейского о прекращении оказания сопротивления инспекторам ЦМУГАДН в связи с исполнением последними должностных обязанностей, прижал его руку стеклоподъемником водительской двери.

«Желая скрыться, протащил сотрудника ДПС не менее 50 метров по проезжей части, причинив телесные повреждения в виде ссадин. После непродолжительного преследования водитель был задержан», - говорится в сообщении СК РФ.

Все обстоятельства совершенного преступления выясняются, расследование продолжается.