Украинские батальоны привлекают в свои ряды не только националистов с Запада страны, но и исламистов, которые ранее воевали в Сирии и Ираке.

В интервью британской газете The Times боевики отряда, находящегося в Мариуполе, признались, что проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство» * (ИГИЛ) в Ираке и Сирии. При этом некоторые из них воюют на Украине с 2015 года.

Как пишет издание, официально такие батальоны не связаны с ВСУ, однако Киев регулярно критикуют за их деятельность, поскольку уже несколько лет СМИ в различных странах пишут о боевиках ИГИЛ* среди украинских военных.

«На Украине действует международная террористическая организация, которая может воевать везде в обмен на оружие или деньги. The Times доказали это», - утверждает французский журналист и политолог Ксавье Моро.

При этом на Западе не призывают Киев задержать преступников и передать их в руки правосудия.

В статье командир батальона, названного в честь чеченского лидера 18 века шейха Мансура, говорит, что считает своих врагами ополченцев в Донбассе и выступает против России.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, которая запрещена на территории России.