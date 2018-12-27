Полицейские удивили пассажиров Внуково флешмобом: видео

Сюрпризом для пассажиров аэропорта Внуково стала новогодняя музыкальная акция от Культурного центра ГУ МВД России по Москве. Представители ведомства устроили в одном из терминалов флешмоб. Начало акции положили звуки ударных в фойе одного из терминалов. Затем отовсюду стали появляться музыканты: кто-то спускался по эскалатору, кто-то выходил из-за стоек регистрации и рекламных стендов.

«За считанные минуты собралось 37 полицейских в парадной форме и с музыкальными инструментами. Тогда зрители поняли, что стали свидетелями необычной новогодней акции от МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оркестр под управлением дирижера Игоря Канурина исполнил попурри из всеми любимых новогодних песен. Пассажиры с удовольствием снимали необычную новогоднюю акицю на камеры телефонов, при этом подпевая и даже танцуя.