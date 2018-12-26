Парящая елка и приемная Деда Мороза: в «Детском Мире» на Лубянке началась новогодняя ярмарка

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылась традиционная новогодняя ярмарка. В этом году темой праздника выбрали яркий мир циркового искусства. Витрины одного из старейших в Москве детских магазинов оформлены в традициях цирковых сюжетов. Посмотреть на шоу и поучаствовать в празднике пришли сотни детей и их родителей.

В главном атриуме цирковая тема достигла кульминации. Здесь расположена сцена в виде арены, на которой стоят сани Деда Мороза с подарками, а также огромная елка, парящая в воздухе на высоте десяти метров.

На втором этаже магазина открыла двери приемная Деда Мороза. Здесь гости могут познакомиться с волшебником, сделать совместные фотографии и опустить письмо с желаниями в сказочный почтовый ящик.

Центральный Детский Магазин на Лубянке в этом году станет точкой финала благотворительного маршрута «Путешествие Деда Мороза». Эта акция проходит по множеству городов России и традиционно завершается большим новогодним торжеством в главном атриуме 28-го декабря.