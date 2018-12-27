Родившийся в метро Санкт-Петербурга ребенок будет жить в приемной семье

Для малыша, который появился на свет 3 сентября 2018 года на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, нашлись приемные родители. Он уехал с ними домой из дома ребенка №3, где находился до этого. Об этом сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

От ребенка, которому скоро исполнится 4 месяца, отказалась его родная мать. Теперь его взяла под опеку петербургская семья, где есть собственный малыш.

«Новый год "метрополитеновец" встретит с любящей мамой, которая в следующем году планирует начать процесс усыновления», - говорится в сообщении.

Напомним, мальчик стал первым малышом, который родился в питерской подземке за всю ее полувековую историю.

Кроме того, счастливо закончилась и история девочки, которую жительница Омска решила подарить учительнице младших классов из Ленинградской области. Ребенку тоже нашли приемных родителей.