Опубликовано письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР

Американский историк и политолог Майкл Бешлосс опубликовал в Twitter письмо 35-го президента США Джона Кеннеди, адресованное маленькой девочке по имени Мишель. Мишель первая написала Кеннеди письмо, в котором поделилась своей тревогой за жизнь Санта-Клауса, которому угрожают русские.

«Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости остановить русских от бомбардировок Северного полюса, которые угрожают жизни Санта-Клауса», - пишет Кеннеди.

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik — Michael Beschloss (@BeschlossDC) December 25, 2018

Далее президент поясняет, что разделяет тревогу девочки по поводу атмосферных испытаний Советского Союза, которые касаются не только Северного полюса и Санта-Клауса, но также всего мира и всех людей.

«Тем не менее, ты не должна волноваться о Санта-Клаусе. Я разговаривал с ним вчера, и он в полном порядке. Он снова облетит весь мир на Рождество», - отметил в конце президент.

Письмо датировано 28 октября 1961 года. В это время СССР провел серию атомных испытаний, в том числе на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.