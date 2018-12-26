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На главную Елку в Кремль приехали тысячи школьников со всей России

Евгений Салтыков
23:33 26.12.2018
Обычно строгий Кремль 26 декабря преобразился: он был расцвечен огнями, повсюду был детский смех.

В России началась череда главных Елок страны. На первом празднике побывали воспитанники детдомов, победители различных олимпиад и соревнований, а также настоящие герои, которые спасли чьи-то жизни.

В фойе перед новогодним представлением сияла елка, горели шары, танцевали сказочные персонажи. По части танцев многие гости могли дать артистам сто очков вперед. Девочки из Дагестана показали номер, который подготовили для деда Мороза. Ребята из соседней Чечни не остались в стороне и тоже пустились в пляс. Каждый гость был готов удивить не только музыкальными номерами, но и обратить на себя внимание традиционными костюмами.

Елка в Кремле - словно Россия в миниатюре - на первое новогоднее представление съехались дети из всех уголков большой страны. Многие ребята оказались здесь впервые.

Первыми увидеть новогоднее представление в Кремле традиционно смогли отличники, победители различных конкурсов и соревнований, воспитанники детдомов, школ-интернатов и дети силовиков погибших при исполнении служебного долга.

Однако среди них были еще и те, кто заслужил приглашение в Кремль благодаря своей смелости и отваге. Света Лебедянцева из Калуги едва сама не утонула, но спасла подругу упавшую в коллектор.

«Там была бетонная палка, я за нее схватилась рукой, дала ей руку, она не давала, потому что она была тяжелей меня и она боялась, что она меня туда утащит, но мне было не страшно за свою жизнь, мне самое главное, чтобы подруга была жива, и на третий раз все-таки дала руку и я ее вытащила», - рассказала Лебедянцева.

Кириллу Журавлеву из Бурятии пришлось выручать провалившего под лед одноклассника.

«Мы шли со школы с другом, решили сократить путь и начали забираться на берег и он провалился. Я начал его вытаскивать, я боялся, что он замерзнет», - рассказал мальчик.

Праздничная суета в зале быстро прекратилась со звонком к началу спектакля. Красочное шоу, захватывающий сюжет и яркие эффекты. Музыкальная сказка под названием «Тайна планеты Земля» собрала всех знакомых по детским книжкам персонажей. Пока ребята смотрели новогоднее представление, для них готовили подарки, каждый получил набор с шоколадный Дедом Морозом.

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