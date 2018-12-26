В МВД РФ предложили изменить российский паспорт

Министерство внутренних дел РФ предложили внести изменения в главный документ гражданина России. Информация об этой инициативе появилась на официальном портале нормативных правовых актов.

Как сообщается в документе, ведомство предложило дополнить паспорт информацией о сроках его замены. В частности, предлагается указать, что паспорт следует поменять не позднее, чем через 30 суток после наступления 20-летнего и 45-летнего возраста.

Кроме того, предлагается дополнить перечень случаев, при которых главный документ признается недействительным и подлежит изъятию. Это касается указания данных, не соответствующих реальности, а также оформления паспорта по поддельным бумагам.

В данный момент проект постановлении находится на стадии общественного обсуждения. На этом этапе допускаются предложения и поправки к проекту, после этого нормативный акт будет окончательно сформирован.