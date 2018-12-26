В сети «Красное и Белое» назвали причину обысков

Представители сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» подтвердили следственные действия на всех складах компании и в главном офисе в Челябинске.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в связи с налоговыми претензиями к сети и подозрением в обороте контрафактной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Красное и Белое».

Обыски начались 26 декабря в девять утра и к вечеру еще не завершились. Представители правоохранительных органов изымают документы, проводят следственные мероприятия, из-за этого работа сети алкомаркетов парализована, сообщили в коммерческой организации.

В компании рассказали, что следственные действия проводятся силами нескольких ведомств, включая ФСБ, Росалкогольрегулирование, ФНС и ОМОН.

«Красное и белое» — российская сеть магазинов по продаже алкоголя, которая входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. Основатель бренда Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В октябре агентство Bloomberg включило бизнесмена в список долларовых миллиардеров.