Росздравнадзор пожаловался в СК РФ на клинику с услугой женского обрезания

В московской клинике выявлены грубые нарушения, связанные с проведением хирургической процедуры женского обрезания для девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Операции проводилась по религиозным и ритуальным соображениям.

Как говорится в сообщении Росздравнадзора, проверка медицинского учреждения была инициирована после сообщений в СМИ. В итоге выяснилось, что клиника действительно предлагала услугу клитероэктомии по ритуальным соображениями, и на сайте учреждения даже был размещен соответствующий прайс-лист.

«В номенклатуре медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России… имеется услуга А16.20.029, предполагающая выполнение пластики клитора, но не полное его удаление. Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Данные действия являются грубым нарушением действующего российского законодательства, подчеркнули в надзорном ведомстве. Кроме того, упомянутая клиника предлагала операции по прерыванию беременности без соответствующей лицензии, а также процедуры из сферы пластической хирургии.

Таким образом в деятельности упомянутой московской клиники надзорное ведомство выявило как административные нарушения в виде нарушения лицензионных требований, так и уголовные, поскольку имеют место признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Вся собранная информация передана в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве.