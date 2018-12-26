СНБО Украины ввел новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал решение о введении адресных санкции в отношении ряда российских граждан и компаний в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Соответствующее решение было принято на заседании, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения, введенного в десяти областях страны, сообщает пресс-служба СНБО.

В санкционный список попадут российские компании, бизнесмены, государственные деятели, работники силовых структур, «которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Кроме того, Киев введет санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Ограничительные меры также коснутся военнослужащих, судей и представителей правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды в Керченском проливе.

Накануне, 25 декабря правительство России опубликовало новый санкционный список по Украине. В расширенный перечень юридических и физических лиц были добавлены 245 человек и 7 компаний. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, расширение санкций против Украины необходимо для защиты интересов нашей страны, компаний и граждан РФ.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина расширила антироссийские санкции. Медведевым было утверждено постановление об ответных ограничительных мерах, которые коснутся 322 граждан и 68 украинских компаний.