CМИ: в головном офисе компании «Красное и Белое» проходят обыски

В головном офисе сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» в Челябинске проходят следственные действия. На данный момент неизвестно, с чем именно связаны обыски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных кругах, в данный момент сотрудники заняты изучением документов компании. Какие еще следственные действия будут проведены в рамках упомянутых мероприятий, не уточняется.

«В настоящее время в головном офисе в городе Челябинске компании "Красное и Белое", а также на складах сети проходят следственные действия… изучается документация компании», - сообщил источник агентства.

«Красное и Белое» - крупная российская компания, управляющая сетью магазинов алкоголя, расположенных по всей стране. Штаб-квартира организации находится в Челябинске, кроме того, компания обладает десятками представительств в регионах РФ.