Пассажирский самолет совершил рейс из Внуково в Домодедово
Пассажиры рассказали о перелете самолета «Уральских авиалиний» из одного аэропорта в другой.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Иркутска в Екатеринбург с пересадкой в Москве, приземлился вначале в аэропорту Внуково, а затем оттуда полетел в другой столичный аэропорт - Домодедово.
Об этом сообщил один из пассажиров рейса «Иркутск – Екатеринбург» на своей странице в Facebook.
«Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолетом», - написал он в соцсети.
Изначально лайнер должен был приземлиться в Домодедово, однако не смог это сделать из-за плохих погодных условий. Пилоту пришлось лететь на запасной аэродром во Внуково.
Перелет до Домодедово занял у лайнера 21 минуту. После остановки в аэропорту борт направился в столицу Урала.