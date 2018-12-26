Пассажирский самолет совершил рейс из Внуково в Домодедово

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Иркутска в Екатеринбург с пересадкой в Москве, приземлился вначале в аэропорту Внуково, а затем оттуда полетел в другой столичный аэропорт - Домодедово.

Об этом сообщил один из пассажиров рейса «Иркутск – Екатеринбург» на своей странице в Facebook.

«Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолетом», - написал он в соцсети.

Изначально лайнер должен был приземлиться в Домодедово, однако не смог это сделать из-за плохих погодных условий. Пилоту пришлось лететь на запасной аэродром во Внуково.

Перелет до Домодедово занял у лайнера 21 минуту. После остановки в аэропорту борт направился в столицу Урала.