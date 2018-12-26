«Врет, как обычно»: эксперт рассказал, зачем Порошенко «отменил» военное положение

Президент Украины Петр Порошенко лукавит, говоря, что «снял военное положение» в стране, так как он не может снять его единолично. Впрочем, Порошенко ничего не мешает совершить новую провокацию или каким-то другим образом вернуть особый правовой статус. Таким мнением в беседе с радио «Звезда» поделился украинский политолог Михаил Погребинский.

«Он, как обычно, врет. Он не может ничего снять. Парламент проголосовал, оно закончилось, и если бы он захотел его продлить, он должен был бы всю процедуру начать заново. Что будет дальше? Если через месяц станет понятно, что у Порошенко нет шансов, он, конечно, придумает еще какой-нибудь повод. Верховная рада уже будет работать и еще раз вносить военное положение или что-то в этом духе», - рассказал политолог.

По мнению Погребинского, все усилия Порошенко в следующие месяцы будут направлены на удержание личной власти. Для реализации своих задач он почти наверняка воспользуется покровительством «западных партнеров» или устроит очередной трюк с провокацией, направленной на срыв выборов.

«Держаться за власть будет всеми вариантами. Я думаю, что ему американцы будут помогать, либо отговорят Тимошенко участвовать в этих выборах, либо дадут добро на срыв выборов», - резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение, которое сам же ввел в ряде регионов страны месяц назад. Особый правовой статус прекратил действовать 26 декабря в 14.00 по местному времени. Порошенко назвал это «своим принципиальным решением».