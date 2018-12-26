Ливан считает, что при ударе ВВС Израиля от катастрофы спасло чудо

Во время ракетной атаки военно-воздушных сил Израиля по Сирии чудом удалось избежать крушения двух гражданских самолетов в небе над Ливаном. Об этом сообщили ливанские власти.

Министр транспорта Ливана Юсеф Финянос в своем микроблоге в Twitter заявил, что правительство страны обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство.

«Ливан должен подать срочную жалобу в Совет Безопасности против Израиля и принять резолюцию, которая защищает Ливан и его граждан», - написал он.

Представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что израильские военные самолеты при нанесении удара по Сирии создали ситуацию, при которой могли пострадать пассажиры гражданских самолетов.

В Министерстве иностранных дел России указали на то, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов».

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили удары в западной части сирийского Дамаска, которые продолжались более двух часов. За время обстрела сирийские средства ПВО смогли сбить несколько ракет.

Атаку осуществили самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. В результате авиаудара пострадали трое сирийских военнослужащих.