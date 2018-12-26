Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

В начале следующего года ожидается небольшое повышение цен на бензин. Это связано с ростом налога на добавленную стоимость, утверждает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Повышение цены будет небольшое», - цитирует его РИА Новости.

По словам главы российской нефтяной компании, рост цен составит 1,7 %. Сечин добавил, что акцизы ни на что не повлияют, поскольку предусмотрен демпфирующий механизм.

Также глава госкомпании связал снижение цен на нефть с решением Федеральной резервной системы повысить базовую ставку, что, по его словам, привело к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка и отразилось на стоимости сырья.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что кабинет министров не допустит скачков цен на бензин в следующем году.