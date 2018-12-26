Путин рассказал о роли крупного бизнеса в реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что видит серьезную роль крупного бизнеса в реализации будущих национальных проектов. Об этом глава государства рассказал на встрече с предпринимателями.

Президент подчеркнул, что национальные проекты являются важнейшим направлением работы российского правительства на будущие годы. Путин также отметил, что общество в России рассчитывает на сопричастность крупного бизнеса к прорывным проектам, которые могут изменить облик страны.

«Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики. Мы видим в вас ответственных и деятельных партнеров», - цитирует ТАСС Владимира Путина во время встречи.

Ранее стало известно, что правительство РФ закончило работу над формированием двенадцати нацпроектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры. Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, практическая реализация нацпроектов начнется со следующего года, а в ближайшие три года на них будет выделено около 5,7 триллиона рублей.