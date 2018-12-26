В Киеве демонтируют памятник Суворову

Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, который многие годы находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, демонтируют.

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook. Решение о демонтаже памятника прославленному военачальнику единогласно приняла комиссия Минкультуры страны.

Вместо Суворова возле лицея поставят памятник украинскому военачальнику времен Богдана Хмельницкого - Ивану Богуну. Он был полковником Войска Запорожского, участвовал в многочисленных битвах и походах, но в отличие от Богдана Хмельницкого, Богун был противником союза с Россией, не поддержав решения Переяславской Рады 1654 года.

Бюст Суворову не будут уничтожать, а перенесут в другое место, куда именно, не уточняется.

Киевское Суворовское училище было открыто в 1943 году, в 1992 году оно было переименовано в Киевский военный лицей, ему присвоили имя Ивана Богуна.