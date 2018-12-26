СК возбудил уголовное дело из-за массового заболевания детей гепатитом С в Приамурье

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за возможного заражения детей гепатитом C в детской клинической больнице в Благовещенске.

Дело было возбуждено по результатам проверки Роспотребнадзора. Следователям необходимо будет выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С.

О том, что дети заразились гепатитом C в медицинском учреждении сообщил «Звезде» депутат Сергей Труш. Он рассказал, что ему известно о 26 случаях заражения маленьких пациентов, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы. Труш отметил, что речь идет о детях, родившихся в 2003-2017 годах. У всех детей, по информации депутата, есть онкологические заболевания.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что сотрудники больницы неоднократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров, заявил глава Амурской области Василий Орлов. Он добавил, что на сегодня основной версией инцидента является то, что была допущена халатность медперсоналом больницы.