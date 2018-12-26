Огонь, вода и стальные «монстры»: как обучают курсантов-танкистов в Казани

В Казанском танковом училище прошел новый выпуск. Курсанты закончили обучение и стали лейтенантами после четырех с половиной лет тяжелой учебы. Многие из выпускников не могут сдержать эмоций.

Училище оправдывает репутацию одного из главных «танковых» вузов страны. Здесь расположен специальный учебный огневой городок, где курсанты могут получить навыки обращения с боеприпасами и потренироваться в загрузке снарядов.

Здесь же расположены и симуляторы, максимально близкие к реальным танкам. Воспроизведены все места для экипажа – здесь могут разместиться командир, механик-водитель и наводчик. Курсанты могут обучаться и на симуляторах с компьютерной графикой, где визуальная составляющая не уступает компьютерной игре.

Будущим танкистам приходится пройти и огонь, и воду. Важное место в обучении неожиданно занимает легководолазная подготовка. Она необходима, чтобы научится спасать боевую машину от воды. Чтобы воспроизвести ситуацию подтопления, в отсеки учебной машины заливают настоящую воду.

Для отдыха от подготовки к будущим подвигам, курсанты могут посетить музей училища. Одна из экспозиций посвящена Семену Коновалову, который совершил подвиг под Ростовом в 1942-м году. Земляка-героя здесь очень чтят.

«Уроженец Татарстана, он из нас, простой деревенский парень. Был скромным человеком, свою звезду Героя надевал только по праздникам», - отметил заведующий музеем Альберт Гималетдинов.

Семен Коновалов в качестве командира экипажа тяжелого танка КВ-1 в безнадежном бою против фашистов сумел поразить целую колонну вражеской бронетехники. Эта история легла в основу фильма «Несокрушимый», который недавно с большим успехом вышел на экрана.

Курсантам Казанского танкового училища есть множество примеров для подражания. Среди выпускников вуза сорок восемь героев СССР и четырнадцать героев России. В их числе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.