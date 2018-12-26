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За плохую подготовку водителей предложили наказывать автошколы

Алексей Казанников
18:22 26.12.2018
Вице-премьер Максим Акимов поручил проработать вопрос по материальной ответственности автошкол, выпускающих водителей, по вине которых происходят аварии.
Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Правительство РФ дало поручение ГИБДД проработать вопрос о привлечении к ответственности автошкол, выпускающих плохо подготовленных водителей. Об этом рассказал главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников.

По его словам, вице-премьер Максим Акимов поручил проработать вопрос по материальной ответственности автошкол, выпускающих водителей, по вине которых в течение двух лет происходят дорожно-транспортные происшествия, сообщает ТАСС.

Глава ГИБДД отметил, что молодые водители должны осознавать ответственность перед прочими участниками движения на автодорогах.

«Если сегодня автошкола не научила этим нормам поведения, вот здесь ответственность этой школы в части экономики должна быть», - заявил он.

Касаясь изменений в ПДД, Черников отметил, что вносить их нужно не чаще одного раза в год, иначе автомобилисты не успевают к ним привыкнуть.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторное вождение без прав.

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