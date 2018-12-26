Порошенко предложил продлить ограничение на въезд россиян на Украину

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Госпонгранслужбы продлить ограничения на въезд в страну россиян. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Украинский лидер допускает возможность пролонгирования действия ряда ограничительных мероприятий, введенных на время действия военного положения в стране, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сегодня, 26 декабря, Порошенко отменил военное положение, которое сам же ввел в ряде регионов страны месяц назад. Особый правовой режим действовал в нескольких регионах страны, граничащих с Россией.

Решение было принято после того, как три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября украинские катера «Никополь» и «Бердянск» с буксиром «Яны Капу» незаконно вошли в воды России и в течение нескольких часов допускали опасные маневры, в результате чего они были задержаны с применением оружия российской погранслужбой.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, подчеркнул, что в случившемся есть признаки заготовленной заранее провокации. Глава государства предположил, что попытка прорыва украинских моряков к российским границам стала лишь предлогом для киевских властей ввести военное положение на Украине в преддверии президентских выборов в стране.