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Открытия 2018 года, которые могут изменить нашу жизнь

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:00 27.12.2018
«Звезда» собрала свой рейтинг исследований, которые повлияют на развитие человечества.
Открытия 2018 года, которые могут изменить нашу жизнь
Фото: Роскосмос

Конец года – это время подводить итоги. 2018-й был богат на открытия и находки. Ученым удалось разгадать тайну появления нашей планеты, создать новую противораковую терапию и успешно испытать ключевую систему для ядерных космических двигателей. Какие еще открытия могут изменить нашу жизнь в будущем – читайте в нашей подборке.

Как появилась наша планета

В этом году ученые из США смогли доказать, что наша планета образовалась из пыли и газа. Чем это так революционно? Теперь можно будет использовать эти знания для создания, возможно, планеты-клона. Да и в целом это «открытие».

Новый метод лечения рака

В этом году Нобелевскую премию по медицине присудили ученым Джеймсу Аллисону и Тасуко Хонджо за новый метод иммунотерапии рака. Они «научили» человеческий организм самостоятельно бороться со злокачественной опухолью. По убеждению ученых, раковая опухоль до некоторого этапа «маскируется», используя белок CTLA4. Он фактически «знаком» организму, поэтому иммунная система и не атакует раковые клетки, которые буквально «прикрываются» этим элементом как щитом. Ученым удалось создать механизм, при котором нервная система будет атаковать клетки, которые ведут себя подозрительно.

В России впервые «вырастили» искусственное сердце

У тех, кто нуждается в пересадке сердца, но по каким-то причинам имеет риск не дождаться этой операции, теперь появился шанс. В этом году российские медики впервые провели операцию по вживлению искусственного сердца. Пока под нож попал мини-пиг – именно ему и вживили опытный образец. По словам специалистов, животное чувствовало себя хорошо, а «сердце» показало стабильную работу и не способствует образованию тромбов.

Создана система охлаждения для ядерного космического двигателя

Российские ученые и конструкторы испытали систему охлаждения для ядерного космического двигателя. Такая силовая установка позволит осуществлять длительные полеты. В частности, предполагается, что такие двигатели можно будет использовать для перелетов к Луне и более далеким от Земли планетам Солнечной системы.

В России создали устойчивый к ВИЧ эмбрион

Российские исследователи смогли в этом году изменить ДНК эмбриона. Главной целью медиков было привить будущему ребенку устойчивость к ВИЧ. Для эксперимента специально были отобраны зародыши, которые развивались в утробе зараженной матери. Российские медики достигли невероятных результатов –  ДНК 62% эмбрионов удалось изменить. Более того, в будущем эти дети тоже будут невосприимчивы к данному вирусу.

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