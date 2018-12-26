Новая волна аномальных морозов накрыла Сибирь

Сибирь накрыла вторая волна аномальных морозов. В нескольких регионах температура воздуха упала до 50 градусов.

В Иркутске столбики термометров опустились до минус 40 градусов. В Бурятии из-за холодной погоды отменяют вылеты самолетов, так, в Москву лайнер не полетит. В итоге сотрудники аэропорта решили не рисковать, и воздушное судно отправится в полет только завтра, 27 декабря.

Камчатка тонет в снегу, в этом регионе уже несколько дней метут метели. В результате непогоды транспортные средства жителей Камчатки оказались по крышу в сугробах. Видео с последствиями разгула стихии делятся пользователи в социальных сетях.