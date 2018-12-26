«Мстители война без конечностей»: названы самые смешные поисковые запросы

Поисковый сервис «Яндекс» составил перед Новым годом подборку запросов, которые сотрудникам компании показались самыми нелепыми, странными и смешными за 2018 год.

Очень необычными оказались вопросы, связанные с содержанием домашних питомцев: «Как развеселить самую грустную собаку», «Как правильно вести Instagram кота», «как вернуть себе расположение кота».

Некоторые запросы пользователей рассмешили разработчиков «Яндекса», поскольку были составлены с ошибками. Среди них «Зинаид Зидан», «Мстители война без конечностей смотреть онлайн».

Многие пользователи поисковика интересовались гаданиями, заклятьями и магией: «как добраться от масложирокомбината до седьмого неба», «кому молиться, чтобы все успеть», «почему заклятья не действуют».

Мужчины пытались найти «фото девушек Древнего Египта», «девушки с гитарой без трусов». Наиболее пытливые умы интересовались, «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе».

«Яндекс» также сделал «генератор предсказаний», который случайным образом выбирает странный поисковой запрос, а пользователь должен подумать, «к чему бы это».