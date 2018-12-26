На трассу под Севастополем обрушились огромные валуны: видео

На трассе между Ялтой и Севастополем произошел обвал горной породы. Как следует из видеозаписи, размещенной очевидцами в социальных сетях, огромные валуны обвалились прямо на дорогу.

К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. В данный момент на месте работают представители спасательных и дорожных служб. Движение по трассе затруднено.

«Обвал горной породы действительно случился сегодня на автодороге Севастополь-Ялта. К месту происшествия срочно выехали все экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет», - цитирует РИА Новости заявление представителя городского правительства.

Ранее сообщалось, что в Верхнебуреинском районе Хабаровского края обрушилась сопка. В результате горные породы сошли в устье реки Бурея и перекрыли течение реки. ЧП произошло 24 декабря примерно в 100 километрах от Бурейской ГЭС и в 80 километрах от поселка Чекунда.