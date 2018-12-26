Пиманов рассказал о роли Минобороны в конкурсе «Новая Звезда-2019»

Президент медиахолдинга «Красная звезда», журналист, режиссер и продюсер Алексей Пиманов считает, что роль армии состоит не только в защите - Министерство обороны собирает вокруг себя людей. В этом, по мнению Пиманова, и заключается роль ведомства в конкурсе «Новая Звезда-2019».

«Я считаю, что в нашем государстве Министерство обороны выполняет помимо всего прочего, защиты и так далее, выполняет функцию собирателя. Армия, когда она сильная и мощная, и ей гордишься, она еще собирает земли вокруг себя, собирает людей, психологию. Есть мужики, которыми можно гордиться, которые могут в Сирии прикрыть страну и так далее. Я не люблю всуе упоминать слово "патриотизм", но когда Россия начинает петь и регионы могут приехать сюда и спеть за свой регион, я считаю, что это и есть патриотизм», - заявил Алексей Пиманов в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2019» стартовал в минувшее воскресенье, 23 декабря. Это первое в истории отечественных музыкальных проектов состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. По результатам трех отборочных туров стали известны имена первых полуфиналистов.

Четвертый выпуск смотрите на нашем телеканале сегодня, 26 декабря, в 21.30.