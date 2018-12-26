Синоптик рассказал, какую погоду ждать в последние дни года

До конца недели в Москве ожидаются небольшой снег и легкий мороз. Об этом рассказал «Звезде» врио директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Он рассказал, что в субботу и воскресенье погода будет облачная, местами ожидаются небольшие осадки.

«Завтра днем уже небольшой снег, то есть основные снегопады сегодня ночью закончатся», - сказал синоптик.

По словам Киктева, ночи будут умеренно-морозными: в Москве – до минус 13 градусов, по области - до минус 15 градусов. Столбики термометров в Москве опустятся до минус 10 и до минус 12 - по области.

В московском регионе начинает оказывать влияние западный циклон, от него синоптики ожидают выпадение слабых осадков. Небольшой снег будет идти всю неделю.

Также он рассказал, что 31 декабря погода будет с небольшим снегом, ночью ожидается слабый мороз - от минус четырех до минус девяти градусов. Днем температура воздуха будет составлять от -1 до -6 градусов. В новогоднюю ночь, как заявил синоптик, ожидается «мягкая зимняя погода».