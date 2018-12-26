В Раде предложили ограничить обращение рубля на Украине в ответ на санкции РФ

Киеву следует ввести визовый режим с Россией и ограничить обращение российского рубля на территории Украины в ответ на санкции РФ.

Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Валентин Наливайченко, лидер партии «Справедливость», сообщает пресс-служба партии.

Ранее правительство РФ расширило список физических и юридических лиц из Украины, подпадающих под российские санкции, более чем на 200 граждан и организаций. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, Москва пошла на этот шаг ради защиты государственных интересов.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина расширила антироссийские санкции. Медведевым было утверждено ответное постановление об ограничительных мерах, которые коснутся 322 граждан и 68 украинских компаний.

Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ.