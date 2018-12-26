«Он устроит новую провокацию»: эксперт об отмене Порошенко военного положения на Украине

За следующие несколько месяц до начала президентских выборов на Украине Петр Порошенко может прибегнуть и к другим провокационным трюкам, чтобы упрочить свое положение. Такое мнение высказал глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Денисов отметил, что у президента Украины есть еще три месяца, и он вместе со своим окружением более чем способен организовать новую провокацию, подобную той, что произошла с кораблями ВМСУ в Керченском проливе. Введя военное положение повторно, президент сможет влиять на выборы главы государства.

«У них три месяца, в рамках которых Порошенко и его окружение может пойти на любые провокации, чтобы попытаться снова ввести режим военного положения. Как следствие этого — отмена избирательной кампании и президентских выборов, чтобы остаться у власти», - отметил эксперт в беседе с RT.

Денисов подчеркнул, что вопрос удержания у власти для Порошенко и его соратников встает все более остро. Согласно социологическим опросам украинских компаний, у текущего президента нет реальных шансов сохранить свою должность, поскольку он имеет очень высокий антирейтинг, а времени до выборов все меньше.