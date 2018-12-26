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Чиновница Ольга Глацких подала заявление об отставке

Александра Арсентьева
16:34 26.12.2018
Она отметила, что после ухода с госслужбы планирует и дальше приносить пользу молодежи.
Чиновница Ольга Глацких подала заявление об отставке
Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство молодежи «ничего не должно», подала в отставку. Эту информацию она подтвердила «Звезде».

Ранее письмо о своей отставке Глацких направила в адрес активиста Сергея Колясникова. Текст письма опубликован на его странице в Livejournal.

«Во всей этой истории я ставлю точку. Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска и его подписали», - говорится в публикации.

В тексте письма сказано, что Глацких приняла решение об уходе, потому что она считает недопустимым подставлять главу Свердловской области Евгения Куйвашева, на которого «оказывается давление из-за постоянно тиражируемых в отношении нее фейков».

«Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не "сдал" меня», - заявила глава департамента молодежной политики Свердловской области.

Она отметила, что после ухода с госслужбы планирует и дальше приносить пользу молодежи.

«Я говорила, что не брошу и не предам ребят - так и будет», - добавила Глацких.

В ноябре на YouTube появился видеоролик встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи она заявляет, что государство подрастающему поколению «вообще ничего не должно». Глацких сказала, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило. Губернатор Свердловской области данное высказывание назвал некорректным и на время проверки освободил ее от должности.

В Следственном комитете заявили, что проводится проверка возможного нецелевого расходования 131 миллиона рублей, которые были выделены департаменту Глацких на поддержку одаренной молодежи.

Позднее стало известно, что чиновница, которая была отстранена от должности, вышла на работу и продолжает возглавлять департамент на время его реорганизации. По итогам служебной проверки директору департамента молодежной политики был объявлен выговор.

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