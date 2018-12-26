Патрушев заявил об угрозе появления неонацистского союза в Европе

В ближайшей перспективе в Европе возможно сплочение неонацистских группировок. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза», - отметил он.

Патрушев указал на то, что на одном из заседаний Генассамблеи ООН только Соединенные Штаты и Украина отказались поддержать российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Комментируя это, секретарь Совбеза обвинил Вашингтон и Киев в поддержке неонацистских и ультраправых группировок ради достижения своих политических целей.

Он напомнил, что США заинтересованы в том, чтобы президент Украины Петр Порошенко остался президентом на второй срок, поэтому готовы закрыть глаза на его связи с ультраправыми и националистическими силами.

Именно поэтому, по его словам, украинский лидер при поддержке Вашингтона, идет на любые провокации, в том числе на границы РФ и Украины.