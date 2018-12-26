Украина введет санкции против «Единой России» и ЛДПР

Совет национальной безопасности и обороны Украины введет дополнительные санкции против Российской Федерации. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе заседания СНБО.

Украинские санкции коснутся нескольких российских предприятий и даже политических сил, в том числе партий ЛДПР и «Единая Россия». В списке претензий, которые озвучил Порошенко, «незаконные выборы» в Донбассе. Кроме того, формальной причиной для ввода Киевом новых санкционных мер стал инцидент в Керченском проливе.

«За незаконное проведение выборов на оккупированной территории нашего государства - в Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива… те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям», - заявил Порошенко в ходе заседания, передает Интерфакс.

Тогда, напомним, корабли ВМСУ совершили провокацию в российских территориальных водах, после чего их арестовали, а президент Порошенко поспешил обвинить РФ в агрессии и ввести военное положение в своей стране. Санкции еще не введены, однако проект уже передан на повестку в СНБО.