Камеры наблюдения сняли, как каршеринговая машина таранит КПП в Домодедово

Камеры наблюдения зафиксировали момент въезда машины каршеринга в контрольно-пропускной пункт столичного аэропорта «Домодедово».

На поступивших в распоряжение «Звезды» кадрах видно, как машина таранит турникет в тот момент, когда через него проходит охранник.

Авария произошла утром 26 декабря. Водитель автомобиля и охранник аэропорта получили травмы и были доставлены в больницу.

По неподтвержденным данным, мужчина перевозил в автомобиле десять миллионов рублей. Он скрывался от преследования, но не справился с управлением и врезался в КПП в Домодедово.

После аварии водитель потерял сознание, в этот момент в машину проникли неизвестные и вытащили находившиеся в автомобиле деньги.

В настоящее время правоохранительные органы ищут неизвестных, которые спровоцировали аварию и похитили денежные средства.