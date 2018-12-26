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Порошенко отменил военное положение на Украине

Вадим Синицын
15:29 26.12.2018
Особый правовой статус на Украине прекратил действовать 26 декабря в 14.00 по местному времени.

Президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение, которое сам же ввел в ряде регионов страны месяц назад. Особый правовой статус прекратил действовать 26 декабря в 14.00 по местному времени.

«Сегодня 26 декабря в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», - написал Порошенко в Twitter.

Президент Украины ввел военное положение в стране после инцидента с кораблями ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября. Тогда украинские катера «Никополь» и «Бердянск» с буксиром «Яны Капу» устроили провокацию, войдя в территориальные воды России и на протяжении долгих часов игнорируя запросы пограничников.

В результате после множества попыток решить вопрос и остановить провокацию ФСБ арестовала украинских моряков и их корабли. Они были отконвоированы в Керчь. На этом фоне Порошенко поспешил обвинить Россию в «агрессии», попросил помощи у западных партнеров и немедленно ввел военное положение.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав его провокацией. Российский лидер напомнил, что на борту украинского катера найдены приказ и контрольный лист, где капитанам кораблей было приказано идти к проливу скрытно. Путин обратил внимание и на поведение Порошенко – тот не вводил военное положение даже во время масштабных боев на Донбассе, однако быстро привел в действие правовой статус в преддверии выборов главы государства.

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