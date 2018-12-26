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В Кремле прокомментировали ситуацию по налоговому маневру с Белоруссией

Александра Арсентьева
15:27 26.12.2018
По словам представителя Кремля, для решения данного вопроса создадут специальную рабочую группу.
Фото: Пресс-служба президента РФ

Разрешить противоречия между Москвой и Минском вокруг проводимого в России налогового маневра в нефтяной отрасли пока не удалось. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока не удалось это сделать», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, удалось ли сторонам сблизить позиции по данной теме.

По словам представителя Кремля, для решения данного вопроса создадут специальную рабочую группу. Главы стран проведут еще одну встречу до Нового года.

Он отметил, что некоторые новые экономические нюансы появляются после наступления нового года, и поэтому, например, Белоруссия считает, что нужна компенсация в связи с налоговым маневром.

«Российская сторона не во всем согласна», - добавил Песков.

Как заявил представитель Кремля, эта проблема является стандартной.

«Чтобы не допустить, скажем так, каких-то клубков противоречий, и условились президенты провести встречу», - добавил пресс-секретарь.

Встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Кремле во вторник, 25 декабря. Переговоры длились почти четыре часа, по их итогам стороны договорились создать специальную рабочую группу, ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

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