Украина отдаст Константинополю десять храмов УПЦ и резиденцию Януковича

Власти в Киеве намерены отдать патриарху Варфоломею более десяти храмов и бывшую резиденцию президента Януковича в Межигорье. Список храмов был закреплен в договоре между президентом Украины Петром Порошенко и главой Вселенского патриархата третьего ноября.

Как сообщают украинские «Вести», данный документ был подписан в Стамбуле во время визита Порошенко. В списке фигурируют одиннадцать крупных храмов, большинство из которых принадлежит канонической Украинской православной церкви, которая в данный момент подвергается государственным репрессиям.

В числе храмов, которые Порошенко намерен отдать Варфоломею - Фроловский, Спасо-Преображенский и Свято-Пантелеймоновский монастыри. Отдельным пунктом значится Межигорский Спасо-Преображенский монастырь вместе с территорией в 72 гектара, где расположена бывшая резиденция президента Украины.

Отмечается, что текущий список не является окончательным. Вопрос курируется советником президента Украины Ростиславом Павленко. Этот чиновник находится в контакте с Константинополем и редактирует перечень храмов с учетом пожеланий и требований Варфоломея и его экзархов.

В Киеве 15 декабря по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие в основном представители неканонических церковных структур. Каноническая УПЦ отказалась участвовать в «нечестивом соборе раскольников».