Ученые раскрыли тайное предназначение узоров на плато Наски в Перу

Ученые из Соединенных Штатов и Канады пришли к выводу, что геоглифы Наска в Перу служили для ритуалов по умиротворению божеств во время путешествий древних людей по пампасам. Статья об этом была опубликована в издании Antique.

Геоглифы или Линии Наски - это гигантские геометрические узоры, которые были нанесены на землю плато Наска примерно до XII века. На сегодня ученым известно о 30 рисунках предметов и животных, а также сотнях линий и фигур. Из-за их большого размера увидеть геоглифы можно лишь с летательных аппаратов. Специалисты предложили несколько версий об их предназначении, включая астрономические и ритуальные функции.

Ученые изучили геоглифы в речной долине Сиуас и рядом расположенные древние тропы с помощью беспилотника и в ходе наземной разведки. На основе полученной информации они выполнили пространственный анализ и имитационное моделирование. По мнению специалистов, тропы и геоглифы, скорее всего, не были случайно расположены - геоглифы служили «дорожными» храмами, обеспечивающими безопасность древних перуанцев во время их путешествий по плато.