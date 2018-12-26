Эвересты во дворе: куда жаловаться, если не убирают снег

Уже три дня в Москве беспрерывно идет снег. Иногда местные жители, пробираясь сквозь сугробы, недоумевают, что коммунальщиков все нет, а снежные заносы уже похожи на Эверест. Рассказываем, куда жаловаться, если от снега уже не открывается дверь подъезда, а проезжая часть похожа на колею в лесу.

Во-первых, у коммунальных служб есть определенный регламент. Заносы во дворах и на дорогах начнут убирать после того, как снегопад прекратится. Если же город попал в эпицентр снежного апокалипсиса, то основные магистрали должны будут чистить раз в два часа, остальные дороги и дворы – раз в три часа. Если вдруг по каким-то причинам очистить всю дорогу не получается, то снежный накат все равно должен составлять не более 30% от ширины дороги.

Снежные заносы на тротуарах и на общественных остановках должны быть убраны максимум через пять часов после того, как снегопад прекратился. Либо эту процедуру надо через вышеуказанное время повторять, если заканчиваться он не планирует.

С крышами домов – отдельная история. Во время сильного снегопада все опасные зоны под выступающими элементами фасадов, кровель или скатных крыш должны быть огорожены. Сосульки и снежные навесы должны сбиваться сразу, но только в дневное время. Максимальный срок очистки крыш – 3 суток. В случае, если снегопад не заканчивается, то после того, как на крыше образовалось больше пяти сантиметров осадков, то там должны появится люди с лопатами.

Куда жаловаться

Если сугробы на дороге больше похожи на Анды, коммунальщики не торопятся их убирать, а установленный регламентом период давно прошел, то можно пожаловать в управляющую компанию. Именно она отвечает за уборку снега. Если это не помогло, то можно пойти выше – в Государственную жилищную инспекцию. Именно они контролируют управляющие компании. Они рассматривают жалобы в срок до 30 дней.

Помимо вышеперечисленных организаций, можно обратиться в управу района или в префектуру. Именно их сотрудники распределяют между управляющими компаниями зоны ответственности. Помимо этого управа несет ответственность за уборку снега неиспользуемых или неосваиваемых территорий и следят, чтобы на месте сноса зданий не образовывался снежный Эверест.

Если же вас не устраивает качество уборки в парках или других общественных местах, то нужно обращаться к собственнику или балансосодержателю объекта. В случае наличия сугробов возле входа на станции метро нужно жаловаться напрямую в Московский метрополитен, а если засыпанной оказалась остановка общественного транспорта – в Мосгортранс.

Именно эти службы будут ответственны в случае, если гражданину на голову упала сосулька или сугроб.