Путин исполнит мечту тяжелобольного мальчика до Нового года

Президент России Владимир Путин исполнит мечту десятилетнего Николая Кузнецова до Нового года. Мальчик хотел пожать руку лидеру страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, пятого декабря Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о «Мечтай со мной» - проекте, который помогает исполнить желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог взять конверт с желанием и исполнить его.

Президент собрал все пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить мечты детей. Желания четверых ребят он уже реализовал – девочка Вероника побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм», мальчик Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, 17-летняя Регина смогла взять интервью у Путина, а Арслан попал на президентский лайнер и снял видеосюжет.

Путина тронула мечта Коли Кузнецова из Ставропольского края, и он пообещал исполнить ее в ближайшее время, пишут РИА Новости.